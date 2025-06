Russia e Ucraina hanno completato il secondo scambio di prigionieri di guerra: oggi i feriti, ieri i giovani fino a 25 anni

L’Ucraina e la Russia hanno completato la seconda fase di uno scambio di prigionieri di guerra su larga scala, con il ritorno a casa di gruppi di soldati feriti e gravemente feriti. Ieri lo scambio aveva riguardato i prigionieri più giovani, fino a 25 anni

Lo scrive la Tass. Il ministero della Difesa di Mosca ha riferito che la Russia ha ricevuto il secondo gruppo di militari in uno scambio di prigionieri di guerra (POW) con l’Ucraina, in conformità con gli accordi di Istanbul, ha riferito martedì il Ministero della Difesa russo, aggiungendo ch ieri 9 giugno, un gruppo di militari russi di età inferiore ai 25 anni è rientrato dalla prigionia ucraina.

I militari di Mosca liberati nell’ultimo scambio si trovano attualmente in Bielorussia, che confina con entrambi i paesi in guerra, e che saranno riportati in Russia per ricevere cure mediche e riabilitazione: “Il 10 giugno, in conformità con gli accordi russo-ucraini raggiunti a Istanbul il 2 giugno, il secondo gruppo di militari russi è tornato dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio, la Russia ha trasferito un gruppo di militari ucraini”, ha aggiunto il Ministero della Difesa russo.

“Continuiamo a restituire i nostri uomini, come concordato a Istanbul. Oggi è la prima tappa del ritorno dei nostri soldati gravemente feriti e infortunati dalla prigionia russa. Tutti loro hanno bisogno di cure mediche immediate. Si tratta di un importante atto umanitario”, ha scritto sui social il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

