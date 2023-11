Russia fornirà addestramento e equipaggiamenti al Sud Sudan che aumenterà il potenziale di difesa

Intesa tra la Federazione Russa e il Sud Sudan, che grazie al la cooperazione con Mosca che fornirà equipaggiamenti più moderni e addestramento del personale, potrà aumentare il proprio potenziale di difesa

Lo ha affermato in un’intervista alla Tass l’ambasciatore del Sud Sudan a Mosca, Chol Tong Mayai Jang: “C’è bisogno di cooperazione, cooperazione militare tra Russia e Sud Sudan. Ciò consentirà al Sud Sudan di aumentare il suo potenziale di difesa per poter, se necessario, contribuire a risolvere o mantenere la pace nella regione”, ha detto il diplomatico, spiegando che si prevede di “cooperare alla formazione del personale militare sudsudanese in Russia”.

“E, naturalmente, ci sarà una certa interazione sull’equipaggiamento militare”, ha aggiunto l’ambasciatore, commentando gli accordi sono stati raggiunti in seguito all’incontro, lo scorso settembre, tra i capi dei ministeri della difesa dei due paesi, Sergei Shoigu e Chol Ton Balok.