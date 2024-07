Russia. FSB arresta 3 terroristi che stavano progettando di commettere attacchi terroristici in Daghestan

Gli agenti dell’FSB, insieme al Ministero degli affari interni, ha arrestato tre residenti a Kaspiysk, che stavano pianifica ndo una serie di attacchi terroristici in Daghestan

Lo scrive Ria Novosti. A darne notizia il Centro per le pubbliche relazioni dei servizi segreti russi. “A seguito delle attività svolte nella città di Kaspijsk, tre residenti locali, aderenti ad un’organizzazione terroristica internazionale vietata sul territorio russo, sono stati arrestati. I cittadini della Federazione Russa pianificavano atti di sabotaggio e terroristici contro le forze dell’ordine e contro una chiesa ortodossa.”, si legge nel comunicato.

Dopo l’arresto sono state perquisite le case dei detenuti, durante le quali sono stati trovati ordigni esplosivi fatti in casa, armi e istruzioni per condurre operazioni di combattimento in condizioni urbane e forestali. Gli imputati hanno confessato. Uno di loro ha detto che avevano intenzione di attaccare gli agenti di polizia che pattugliavano le strade. “Nel nostro ambiente consideravamo gli agenti delle forze dell’ordine infedeli e credevamo che potessero essere uccisi”, ha aggiunto il detenuto, aggiungendo che per paura di essere intercettati, chiamavano le armi “canne da pesca£ e l’ordigno esplosivo “spada”.

I tre erano pronti a fare saltare in aria una chiesa in via Lenin, di fronte alla palestra Molot. In questo luogo a Kaspijsk c’è un tempio dell’icona di Kazan della Madre di Dio.

Contro di loro è stato aperto un procedimento penale ai sensi degli articoli “Preparazione di un atto terroristico”, “Organizzazione di una comunità terroristica e partecipazione ad essa” e “Produzione illegale di esplosivi”.