I Servizi segreti di Mosca (FSB) hanno identificato un altro membro del gruppo terroristico ucraino che, insieme a Natalya Vovk, avrebbe organizzato l’omicidio della giornalista russa Daria Dugina lo scorso 20 agosto.

“È stato accertato che l’omicidio di Dugina è stato ideato da un membro di un gruppo di sabotaggio e terrorista ucraino, che ha collaborato con Vovk a Mosca. Si tratta del cittadino ucraino Bogdan Petrovich Tsyganenko, nato nel 1978, arrivato in Russia in transito attraverso l’Estonia il 30 luglio 2022 e ha lasciato il territorio russo il giorno prima dell’esplosione dell’auto di Dugina”, hanno detto dall’FSB.

Secondo l’FSB, Tsyganenko ha fornito a Vovk targhe e documenti di auto falsi a nome di un’autentica cittadina del Kazakistan. Inoltre, insieme a Vovk, ha assemblato un ordigno esplosivo improvvisato in un garage in affitto nel sud-ovest di Mosca.



“Il cittadino ucraino Bogdan Petrovich Tsyganenko, nato nel 1978, sospettato di aver complottato per l’omicidio di Dugina, sarà inserito nella lista dei ricercati”, è stato dichiarato.

L’FSB ha riferito che si stanno ancora identificando le persone coinvolte nell’omicidio di Darya Dugina organizzato dai servizi speciali ucraini: “Uno studio delle telecamere di videosorveglianza ha rivelato che l’autore del crimine, la cittadina ucraina Natalya Vovk, ha monitorato personalmente Dugina nel parcheggio per gli ospiti del festival della tradizione”. Convinto che Dugina avesse lasciato il festival, Vovk la seguì su una Mini Cooper e fece esplodere un ordigno esplosivo improvvisato. Poi è partita per l’Estonia.