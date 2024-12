Russia. Il generale Igor Kirillov, ucciso in un’attentato a Mosca con ordigno piazzato in uno monopattino elettrico

Il generale Igor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, è stato ucciso in un attentato a Mosca. Morto anche il suo vice

Lo riporta la Tass.. A provocare il decesso è stata l’esplosione di un ordigno piazzato in uno monopattino elettrico. “La mattina del 17 dicembre, un ordigno esplosivo piazzato in uno scooter è esploso vicino all’ingresso di un edificio residenziale sul viale Ryazansky a Mosca – ha detto la portavoce del Comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko -. Il capo delle truppe russe per la protezione dalle radiazioni, dagli agenti chimici e biologici, il tenente generale Igor Kirillov, e il suo assistente sono rimasti uccisi nell’esplosione”.

Petrenko ha aggiunto che il dipartimento di Mosca del Comitato ha avviato un’indagine penale sull’attacco. Ukrainska Pravda pubblica sul suo sito una foto di un monopattino elettrico tra le macerie dell’edificio colpito. Secondo le informazioni preliminari, scrive Ukrainska Pravda, sul monopattino era stato piazzato un ordigno esplosivo improvvisato. In un’altra immagine si vedono due persone a terra, vicino a un’auto con il parabrezza infranto. Una terza foto mostra l’ingresso danneggiato dell’edificio dove erano diretti Kirillov e l’altra vittima, che secondo Petrenko era il suo assistente, non il suo vice. Ieri l’intelligence militare di Kiev (Sbu) aveva reso noto che sospettava il generale russo di aver ordinato l’uso di armi chimiche contro le forze di difesa ucraine.