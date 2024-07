Russia: iniziata terza fase dell’esercitazione per l’uso delle armi nucleari tattiche – VIDEO

Le armi nucleari tattiche hanno potenza minore rispetto agli ordigni strategici e possono essere lanciate tramite i temutussimi missili ipersonici Iskander, ampiamente usati in Ucraina contro Kiev con armamento non nucleare

Il Ministero della Difesa russo ha comunicato oggi che come disposto dal Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, è iniziata la terza fase dell’esercitazione delle forze nucleari non strategiche russe.

Durante l’esercitazione verranno preparate unità delle Forze armate della Federazione Russa per l’uso in combattimento di armi nucleari non strategiche. Nello specifico, i militari russi delle formazioni missilistiche dei distretti militari meridionale e centrale si addestreranno con i sistemi missilistici tattici Iskander-M.

La fase in corso dell’esercitazione mira a mantenere la prontezza del personale e delle attrezzature delle unità all’uso in combattimento delle armi nucleari non strategiche della Russia.