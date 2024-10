Russia. La Duma ratifica trattato strategico con Corea del Nord: “assistenza reciproca se aggrediti”

La Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha ratificato il Trattato di partenariato strategico globale tra Russia e Corea del Nord che ora è legge

L’accordo approvato oggi dalla Duma sancisce una “alleanza” tra la Russia e la Corea del Nord, che si impegnano a prestarsi reciproca assistenza militare se uno dei due Paesi dovesse subire un’aggressione. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. Il vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, ha spiegato che l’intesa si è resa necessaria per “le crescenti minacce regionali e globali dall’Occidente collettivo guidato dagli Usa”. . Rudenko ha aggiunto che l’accordo non ha clausole segrete e sarà reso pubblico.

Alla luce delle notizie, confermate da Nato e Stati uniti, ma smentite da Mosca, della presenza di circa 3000 soldati nordcoreani già in territorio russo pronti a combattere contro l’Ucraina, La legge approvata oggi sembra un passaggio indispensabile per giustificare l’invio di queste truppe nella regione di Kursk. In questo caso infatti la Russia è stata invasa, quindi attaccata sul suo suolo, e il trattato approvato oggi, entrerebbe immediatamente in vigore.