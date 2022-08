Russia. Lavrov: “Nessuna pietà per i killer e per le menti dietro l’omicidio di Darya Dugina”

Durissime parole da parte del Ministro degli Esteri russo sull’omicidio della giornalista Darya Dugina

“L’omicidio dell’analista politica e giornalista Darya Dugina è stato un crimine barbaro, non può esserci pietà per le sue menti e perpetratori”, lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in conferenza stampa. “Non posso giudicare se si sia trattato di un atto intimidatorio o di regolamento di conti”, ha detto il ministro in risposta a una domanda. “Credo che questo sia un crimine barbaro che non potrà mai essere perdonato”, ha sottolineato Lavrov.

“Ora, a quanto ho capito, l’FSB ha già stabilito i fatti, che ora sono oggetto di indagine. L’indagine, spero, si concluda in fretta e, sulla base dei risultati di questa indagine, di certo non può esserci pietà per le menti, coloro che hanno dato l’ordine e per gli esecutori”, ha aggiunto Lavrov.