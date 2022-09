Russia. Medvedev: “Arsenale nucleare migliore garanzia per preservare la potenza russa”

Per il vice capo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, l’arsenale nucleare è la migliore garanzia per preservare la Russia.

Medvedev lo ha scritto sul suo canale Telegram commentando quello che ha descritto come il “colossale arsenale nucleare sovietico lasciato in Russia dopo il crollo dell’Unione Sovietica”, ha detto: “L’intero arsenale nucleare strategico è stato poi lasciato in questo paese. E lo abbiamo preservato a un livello molto alto. E questa è la migliore garanzia per preservare la potenza della Russia”, ha affermato.

Se le armi nucleari fossero state divise tra gli stati appena formati dopo la fine dell’Unione Sovietica, “avrebbero potuto esserci conseguenze rapide e disastrose per il nostro piccolo pianeta”, ha sottolineato il politico russo.

Medvedev ha anche stigamtizzato “l’abitudine” dell’Occidente di parlare di come “fare a pezzi la Russia”, avvertendo che qualsiasi attacco a un potenza nucleare sarebbe “un giorno del giudizio per l’umanità”.