Russia, Medvedev: “Gli Stati Uniti sono il nostro nemico” ed i leader UE “fanno gli interessi americani”

L’ex Presidente russo: la posizione degli USA è “perfettamente logica, quello che non riesco a capire è la posizione dei leader europei che non sono in grado di prendere decisioni a vantaggio degli europei. Tutte le loro decisioni avvantaggiano o alcuni gruppi politici rivali o gli americani”

“Gli Stati Uniti sono attualmente un paese ostile che cerca di causare quanti più danni possibile alla Russia. Sono i nostri rivali, e oggi, diciamolo senza mezzi termini , sono i nostri nemici. Gli Stati Uniti d’America sono i nostri nemici”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

L’ex Presidente russo tuttavia, ha sottolineato che, a differenza delle nazioni dell’UE, gli Stati Uniti mantengono “una posizione coerente”: “Stanno cercando di causarci il maggior danno possibile e, ove possibile, persino di fare a pezzi il nostro Paese e di incantare l’Europa nel peggiore dei modi così che non sia in grado di muoversi”, ha osservato, aggiungendo che: “il motivo è che a volte i leader che salgono al potere lì iniziano a fare i furbi, ritirandosi dalla NATO o sospendendo l’adesione o facendo qualcos’altro”.

Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo gli americani hanno ormai raggiunto il loro obiettivo, che “è perfettamente logico”: “Quello che non riesco a capire è la posizione dei leader europei che non sono in grado di prendere decisioni a vantaggio degli europei. Tutte le loro decisioni avvantaggiano o alcuni gruppi politici rivali o gli americani”.

Per Medvedev dunque le nazioni europee “non sono più un soggetto indipendente di diritto internazionale in quanto sono semplicemente diventate una vacca da mungere per gli Stati Uniti a spese dei loro contribuenti”. “E non lo fanno nemmeno per motivi ideologici, ma per stupidità e codardia”, ha concluso l’ex presidente russo.