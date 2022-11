Russia. Medvedev: “La NATO deve pentirsi davanti all’umanità ed essere dissolta come entità criminale”

L’ex presidente russo su Telegram: “Nemmeno il Pontefice Massimo potrà assolvere i leader della NATO dai loro peccati”

“Il segretario generale della NATO ha dichiarato che l’Ucraina vincerà come stato sovrano indipendente. Ma non ha detto nulla sulla sua integrità territoriale. Diciamo, vincerà, ma, a quanto pare, nei nuovi confini fortemente ridotti della sua indipendenza, e questo stato sovrano si siederà al tavolo dei negoziati. Questo è già progresso”.

A scriverlo su Telegram è il vicepresidente del consiglio di sicurezza e ex presidente russo Dmitri Medvedev, che lancia un durissimo monito alla NATO durante la ministeriale di Bucarest: deve pentirsi ed essere dissolta come “organizzazione criminale”. Il politico russo ha infatti accusato l’Organizzazione atlantica di organizzare colpi di Stato, commettere atrocità e fare solo gli interessi “di una manciata di paesi anglosassoni”.

“E la regressione costante è che gli arroganti nuovi arrivati ​​della NATO dimenticano sempre facilmente i colpi di stato commessi dalla loro organizzazione nei paesi sovrani di tutto il mondo, i capi di stato legittimamente eletti deposti e le decine di migliaia di civili assassinati – anziani, donne , figli. Sulla fornitura di armi a ogni marmaglia, fanatici zoologici e regimi estremisti. Sull’impunità dei leader dell’Alleanza Nord Atlantica per le atrocità commesse.

Dopotutto – scrive Medvedev -, dal momento della sua formazione, la NATO ha ripetutamente dimostrato la sua essenza corporativa puramente chiusa, agendo nell’interesse di una manciata di paesi anglosassoni e dei loro scagnozzi. Allo stesso tempo, non più del 12% della popolazione mondiale vive nei paesi della NATO. Il mondo civilizzato non ha bisogno di questa organizzazione. Deve pentirsi davanti all’umanità ed essere dissolta come entità criminale. Ma nemmeno il Pontefice Massimo potrà assolverli dai loro peccati”.