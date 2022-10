Russia, mobilitazione parziale. Ministro Difesa Shoigu: “oltre 200mila persone già richiamate”

Più di 200.000 riservisti sono stati riarruolati nell’esercito russo da quando Putin ha annunciato la “mobilitazione parziale” per “l’operazione militare” russa in Ucraina il 21 settembre scorso.

“Ad oggi più di 200.000 persone sono entrate nell’esercito”, ha affermato il ministro della Difesa Sergei Shoigu, citato dalle agenzie di stampa russe.

“La formazione del personale viene effettuata in 80 campi di addestramento e in sei centri di addestramento”, ha aggiunto il ministro.

In precedenza Shoigu aveva anche affermato che nessuna donna sarebbe stata richiamata in servizio nell’esercito durante questa mobilitazione parziale: “No. E non ci sono piani del genere per il futuro. Non chiameremo donne”, ha affermato.