Russia: “Niente gas finché non saranno revocate sanzioni”. Borrell: “Continueremo a sostenere l’Ucraina con tutti i mezzi possibili

“I problemi con le forniture di gas all’Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia le sanzioni che impediscono la manutenzione dei gasdotti”

Questo il messaggio chiaro del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sulla decisione russa di chiudere i flussi. “I problemi di pompaggio del gas – ha aggiunto Peskov – sono nati a causa delle sanzioni introdotte dai Paesi occidentali contro il nostro Paese e diverse aziende”, ha aggiunto Peskov sottolineando che “non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio”.

Poco dopo arriva la risposta Europea per voce dell’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, che nel corso di una conferenza stampa al termine dell’ottava sessione del consiglio di associazione Ue-Ucraina ha dichiarato: “L’Unione europea continuerà a sostenere l’Ucraina con tutti i mezzi possibili e per tutto il tempo necessario, qualunque minaccia o ricatto la Russia possa indirizzare ai 27 Stati membri”.

Borrell poi ha concluso: “Il messaggio principale dell’incontro di oggi al mondo intero è che l’Ue continuerà a sostenere l’Ucraina, qualunque sia la minaccia, il ricatto che la Russia possa farci. Forniremo il nostro sostegno a livello politico, finanziario, umanitario e militare finché sarà necessario e come sarà necessario”.