Russia-Nordcorea “gelano” l’Occidente: Lavrov, “legami stretti tra nostri eserciti”. Pyongyang: “con la Russia fino alla vittoria in Ucraina”

“Gli accordi tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un dl 19 giugno scorso,vengono già attuati a beneficio dei popoli dei paesi e del continente eurasiatico nel suo insieme”

Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in occasione di una visita dell’omologa nordcoreana a Mosca, rispondendo all’Occidente che accusa il Cremlino di pianificare un’escalation militare in Ucraina con l’impiego di truppe di Pyongyang.

Lavrov dopo i colloqui con la ministro degli esteri nordcoreana Choe Son Hui, ha chiarito che “Sono stati stabiliti legami molto stretti tra i militari e i servizi speciali dei due Paesi. Questo renderà anche possibile risolvere importanti obiettivi di sicurezza per i nostri cittadini e i vostri”. Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia russa Ria Novosti, ha anche detto che l’accordo di partenariato strategico tra Russia e RPDC e’ destinato a svolgere un ruolo stabilizzatore nell’Asia nordorientale, dichiarazione che non da alcun spazio alle accuse dell’Occidente.

Anche da Pyongyang, come riferisce la Tass, per l’Occidente non arrivano buone notizia: La Corea del Nord è “fermamente accanto ai suoi compagni russi” e non ha “alcun dubbio” che la Russia riporterà “una grande vittoria” in Ucraina, ha detto la ministra degli Esteri, Choe Song Hui, incontrando a Mosca il suo omologo russo Serghei Lavrov.