Russia. Presidente Senato: “Non c’è posto per l’Europa ai tavoli negoziali sull’Ucraina perché non vogliono la pace”

“Oggi non c’è posto per gli europei a nessun tavolo negoziale sull’Ucraina. Né tra Mosca e Washington. Né nei negoziati diretti russo-ucraini. Non hanno alcun interesse in questo”

Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio della Federazione Russa (Senato), Valentina Matvienko, secondo la quale gli stati membri dell’Unione Europea non hanno alcun diritto di partecipare ai negoziati per la risoluzione del conflitto in Ucraina

Matvienko ha aggiunto che ciò che l’Ue vuole realmente è impedire l’avvio di qualsiasi vero processo di pace in Ucraina. I Paesi europei chiedono alla Russia di accettare un cessate-il-fuoco di trenta giorni con l’Ucraina, ma allo stesso tempo affermano che continueranno a fornire armi all’Ucraina. “Chiunque sano di mente capirebbe che non si tratta di un cessate-il-fuoco, ma di un riarmo. Pertanto, tutti questi appelli degli europei non sono altro che ciniche speculazioni”, ha concluso Matvienko.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

