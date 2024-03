Russia primi exit poll: Putin in testa con l’88% dei voti, affluenza al 73,3%, un record nella storia della Russia moderna

Le elezioni in Russia segnano un record sia per l’affuenza al 73,3%, ben oltre il 67,5% di sei anni fa, sia per le preferenze su Putin che secondo i primi exit poll è in testa con l’88% dei voti, un record nella storia della Russia moderna

La “protesta di mezzogiorno” che ha caratterizzato la terza e ultima giornata delle elezioni presidenziali non ha scalfito il risultato delle elezioni, qualche migliaio di persone complessivamente in fila, su una platea di 115 milioni di elettori, non ha spostato neanche di qualche decimale i numeri da record ottenuti dal Cremlino.

Il presidente Vladimir Putin, oggi 71enne, al timone della politica russa da quasi un quarto di secolo, con questo mandato governerà fino al 2030. Il Cremlino con questo voleva dimostrare l’alto livello di fiducia della popolazione in Putin e il sostegno alla guerra contro l’Ucraina si legge sulla ‘Dpa’.

L’affluenza alle urne di persona alle elezioni presidenziali russe ha raggiunto il 73,33% alla chiusura dei seggi. Lo riferisce la Tass citando i dati della commissione elettorale centrale. A partire dalle 20 ora di Mosca (le 18 in Italia), i seggi elettorali sono chiusi in tutte le regioni del Paese ad eccezione di Kaliningrad. I dati non includono l’affluenza alle urne online conteggiata a parte che è al 94%.

Secondo i primi exit poll diffusi a conclusione delle elezioni presidenziali, Vladimir Putin ottiene l’88% dei voti, a seguire Nikolai Kharitonov con il 4,6% dei voti, Vladislav Davankov il 4,2% e Leonid Slutsky il 3,0%.. Nelle elezioni presidenziali del 2018, Putin aveva ricevuto 56,4 milioni di consensi con il 76,69% delle preferenze.