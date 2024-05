Russia. Putin ordina alle truppe esercitazioni per uso armi nucleari tattiche vicino all’Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato lo Stato Maggiore Generale di avviare esercitazioni sull’uso di armi nucleari non strategiche

Video: esercitazione di soldati bielorussi con armi nucleari tattiche del sistema missilistico Iskander

Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. Le esercitazioni coinvolgono la Marina e le truppe di base vicino all’Ucraina, “Durante le esercitazioni verranno adottate una serie di misure per esercitarsi nella preparazione e nell’uso di armi nucleari non strategiche”, ha affermato oggi il ministero della Difesa russo

“Su istruzioni del Comandante in Capo Supremo delle Forze Armate della Federazione Russa – si legge un comunicato – al fine di aumentare la prontezza delle forze nucleari non strategiche a svolgere missioni di combattimento, lo Stato Maggiore Generale ha iniziato i preparativi per lo svolgimento di esercitazioni nel prossimo futuro, con formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale e con il coinvolgimento dell’aviazione e delle forze navali”.