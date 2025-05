Russia: respinto attacco di droni ucraini contro Mosca. Nella notte abbattuti 26 droni ucraini senza causare danni

“Respinto un attacco di quattro droni ucraini diretti verso Mosca senza che hanno causato danni o vittime”

Lo ha dichiarato su Telegram il sindaco di Mosca Sergei Sobyaninen, aggiungendo che le difese aeree hanno respinto con successo l’attacco. Non è la prima volta che la capitale russa è bersaglio di simili operazioni di Kiev, sebbene rimangano rare. L’aeroporto di Domodedovo è stato temporaneamente chiuso e poi riaperto.

L’attacco avviene pochi giorni prima della parata militare del 9 maggio nella Piazza Rossa, alla quale si prevede parteciperanno il presidente cinese Xi Jinping, il suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e altri partner e alleati di Mosca.

Il Ministero della Difesa russo, come riportato dall’agenzia Tass, ha riferito che sempre nella notte, le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 26 droni ucraini in volo su alcune regioni della Russia, quattro dei quali nella regione di Mosca. “Nel periodo compreso tra le 23.00 (ora di Mosca) del 4 maggio e le 02.30 (ora di Mosca) del 5 maggio, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 26 droni ucraini di tipo aeronautico: 17 droni sul territorio della regione di Bryansk, cinque droni sul territorio della regione di Kaluga e quattro droni sul territorio della regione di Mosca”, si legge nella dichiarazione.

La Tass scrive che "Il 4 maggio, intorno alle 18:50 ora di Mosca, i sistemi di difesa aerea hanno distrutto un drone ucraino di tipo aereo sul territorio della regione di Kursk", riportando una nota del ministero della difesa russo. "Tra le 20:10 e le 20:20 ora di Mosca, i sistemi di difesa aerea hanno distrutto due drone ucraini di tipo aereo: uno sul territorio della regione di Belgorod e uno sul territorio della regione di Kursk".