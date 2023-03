Russia. Sabotatori ucraini hanno attaccato e preso in ostaggio civili russi a Bryansk: “Combattimenti in corso, riunione emergenza al Cremlino”

Le notizie sono ancora poco chiare, ma da quello che trapela pare un vero e prorio atto di terrorismo: militari sabotatori ucraini sarebbero entrati in Russia ed avrebbero attaccato la popolazione civile, prendendo ostaggi

Video diffuso sui social che mostrerebbe i sabotatori ucraini, fonti non confermate

La Tass parla di un numero imprecisato di persone uccise, feriti ed almeno altre sei persone potrebbero essere tenute in ostaggio dai militari sabotatori russi che sono penetrati in territorio russo, nell’oblast di Bryansk, attaccando la popolazione civile nei due villaggi di Lyubechane e Sushany.

Al momento, la Guardia Nazionale russa sta combattendo i sabotatori ucraini che si sono infiltrati nell’area di confine: “Gruppi di sabotatori ucraini sono penetrati in due villaggi, prendendo in ostaggio i residenti locali in uno di essi. I combattenti della Guardia nazionale russa sono entrati in uno scontro a fuoco con i militanti”, riferisce la Tass.



Il governatore della regione di Bryansk, Alexander Bogomaz ha dichiarato sul suo canale Telegram che sabotatori ucraini hanno “aperto il fuoco contro un’auto in movimento nel distretto di Klimovsky nella regione di Bryansk, uccidendo un residente locale e ferendo un bambino”. Lo stesso distretto di Klimovsky è stato attaccato da un drone ucraino e il villaggio di Lomakovka nel comune di Starodubsky è stato bersagliato da colpi di mortaio dell’esercito ucraino.



Secondo video dei presunti sabotatori diffuso sui social, fonti non confermate

“L’FSB e le truppe russe stanno attuando misure nel distretto di confine di Klimovsky della regione di Bryansk per eliminare i nazionalisti ucraini armati che hanno oltrepassato il confine di stato”, ha riferito l’ufficio stampa del FSB, i servizi segreti di Mosca, eredi del KGB.

A dicembre 2022, il servizio di sicurezza dell’FSB, come ricorda Reuters, aveva affermato che un “gruppo di sabotaggio” ucraino di quattro persone era stato “liquidato” proprio mentre cercava di entrare a Bryansk.

Al momento è già in corso una riunione di emergenza al Cremlino del consiglio di sicurezza nazionale della Federazione Russa. Evidente che superata la crisi, ci saranno durissime reazioni da parte di Mosca.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato alla stampa: “Questo è un attacco da parte di terroristi. Attualmente sono in corso misure per eliminare questi terroristi”. Lo stesso Peskov, incalzato dai giornalisti, ha riferito di non sapere se lo stato dell’operazione militare speciale della Russia cambierà a seguito dell’attacco di sabotatori ucraini a Bryansk.