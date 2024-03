Russia. Secondo giorno di voto, l’affluenza alle 14 è al 50%. Kiev continua i sabotaggi: solo 214 le schede danneggiate

Il Cremlino punta ad una partecipazione al voto intorno al 70%, risultato che appare raggiungibile considerando che alle 14 di oggi l’affluenza era già al 50%, inoltre si registrano percentuali altissime di votanti nelle regioni ucraine annesse

L’affluenza alle urne per le presidenziali in Russia, alle 16 di Mosca (14 in Italia) ha superato il 50%, secondo quanto reso noto dalla Commissione elettorale centrale, citata dall’agenzia di stato Ria Novosti. La stessa fonte riporta che sarebbero stati bloccati, da ieri, 160 mila attacchi hacker contro il sistema di voto elettronico e che sarebbero solo 214 le schede elettorali completamente danneggiate a causa di fuoriuscite di liquidi o tentativi di incendiare urne elettorali o cabine elettorali.

Secondo il media bielorusso di opposizione Nexta sarebbero stati 11 i tentativi di incendiare i seggi e 19 le urne elettorali nelle quali è stata gettata vernice. I servizi di sicurezza russi sono in allerta per l’iniziativa “mezzogiorno contro Putin” organnizzata dagli oppositori con la quale vorrebbero creare disordini. La protesta consiste nel recarsi alle urne tutti contemporaneamente domani alle 12. La procura russa ha già minacciato conseguenze per chi parteciperà alla protesta.

Nelle quattro regioni ex ucraine annesse ci sarebbero percentuali altissime di votanti al termine della prime delle tre giornate di voto. I dati ufficiali per le presidenziali in Russia, secondo quanto scrive l’agenzia Ria Novosti, dicono che nella regione di Donetsk ha votato oltre il 69% degli aventi diritto, in quella di Lugansk il 36%, in quella di Zaporizhzhia il 55% e in quella di Kherson quasi il 69%. Nelle quattro regioni le operazioni di voto erano iniziate il 25 febbraio.