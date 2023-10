Russia soccore Palestina: 27 tonnellate di aiuti umanitari ai civili a Gaza per decisione di Putin

Il ministero russo per le Emergenze: “Agito su istruzioni del presidente russo” Vladimir Putin. Tra gli aiuti alla Gaza assediata dall’esercito dello stato ebraico e ormai a corto di viveri essenziali: farina, zucchero, riso e pasta

Putin soccorre la Palestina e lo fa con un volo speciale del Ministero russo per le Emergenze che trasporta aiuti umanitari per la Striscia di Gaza. L’aereo governativo un Il-76 da trasporto, è partito per l’Egitto, i viveri saranno consegnati alla Mezzaluna Rossa egiziana.

“Agendo su istruzioni del presidente russo e per conto del governo russo, l’aereo del Ministero russo per le Emergenze consegnerà carichi umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza. Un volo speciale Il-76 del Ministero è decollato dall’aeroporto di Ramenskoye a Mosca Regione per l’aeroporto El Arish”, ha affermato il ministero in una nota. Gli aiuti umanitari comprendono 27 tonnellate di cibo, ovvero farina, zucchero, riso e pasta. Sarà consegnato alla Mezzaluna Rossa egiziana per la consegna nella Striscia di Gaza.