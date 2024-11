Rutte insiste: Ucraina nella Nato “Iter irreversibile”, ma oltre a Orban e Fico ora c’è anche il no di Trump

L’iter per l’ingresso dell’Ucraina nella Nato è “irreversibile” e gli stati membri dovranno contribuire con più del 2% del loro Pil, come finora previsto



Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte durante l’esercitazione “Resolute Warrior” in Lettonia, uno dei piccoli Paesi confinanti con la Russia che più degli altri temono di essere invasi. Il messaggio di Rutte, lanciato in questo momento, subito l’elezione di Donald Trump che ha più volte detto che l’adesione alla Nato di Kiev non rientra nei suoi programmi, dimostra la paura che serpeggia tra alcuni alleati.

Anche per Carmen Romero, direttrice della Security Policy Political Affairs and Security Policy Division della Nato, è necessario fare entrare Kiev nell’Alleanza e “bisogna farlo adesso più in fretta, per evitare un’escalation come quella che sta preparando Putin”, coinvolgendo la Corea del Nord, ha detto Romero in un’intervista a Radio Radicale. “Il fatto che la Corea del Nord adesso partecipa in questo conflitto significa che Pyongyang percepirà qualcosa in cambio da parte della Russia, e sarà sicuramente tecnologia missilistica. Il che significa che la Corea del Nord può lanciare dei missili che possono arrivare in Europa, possono arrivare in America del Nord e possono anche attaccare Paesi come il Giappone e la Corea del Sud”.

Ma al contrario di Rutte, alla domanda se sia realistico pensare a un ingresso di Kiev nell’Alleanza atlantica, Romero ha risposto: “Chiaramente un Paese che è in un conflitto non può entrare in un’organizzazione perché deve anche esportare sicurezza”, però “stiamo lavorando, sia l’Unione europea che noi” perché Kiev “faccia parte di queste due organizzazioni”.

Il presidente Ucraino Volodymir Zelensky insiste, consapevole, dichiarazioni propagandistiche a parte, che la guerra e persa e sta cercando in tutti i modi di fare entrare direttemente in guerra l’alleanza Atlantica per sconfiggere l’armata russa, ma a parte piccoli paesi, insignificanti militarmente, i grandi sono ben lungi da imbarcarsi in un’avventura dall’esito incerto che porterebbe inevitabilmente alla terza guerra mondiale.

Il termine “irreversibile” era stato usato per la prima volta all’ultimo vertice Nato di luglio a Washington, anche se non era stata ipotizzata una possibile data e la rispsota del Cremlino è arrivata dal falco vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev , che senza mezzi termini disse seccamente che Mosca deve impegnarsi per far “scomparire Ucraina e Nato”. Il riferimento ai missili nucleari era palese.

L’uscita di Mark Rutte è destinata ad essere cestinata, innanzitutto perché per l’adesione occorre una votazione all’unanimità e la maggior parte degli alleati si guarda bene da entrare in guerra con la Russia poi dal cambio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, con Donald Trump, perché è risaputo che nella Nato non comanda il segretario generale, ma il presidente americano.