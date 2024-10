Rutte (Nato): Mosca blocchi soldati nordcoreani. Lavrov: militari occidentali da tempo sono in Ucraina

“Il personale militare occidentale lavora da tempo in Ucraina”, dispiegato segretamente per aiutare l’esercito ucraino a utilizzare le armi a lungo raggio fornite dai partner occidentali”

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in risposta alla richiesta del segretario generae della Nato Mark Rutte dell’invio di soldati della Corea del Nord in Russia. Lavrov senza confermare esplicitamente la presenza dei soldati a Kursk, si è limitato ad affermare che Pyongyang e Mosca hanno formato un patto di sicurezza a giugno scorso.

Oggi il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in una breve dichiarazione alla stampa al quartier generale dell’Alleanza, a Bruxelles, al termine di una riunione con una delegazione della Corea del Sud.ha detto: “Cessare immediatamente” il dispiegamento di forze nordcoreane a Kursk. “Oggi posso confermare che soldati nordcoreani sono state inviati in Russia e che unità militari nordcoreane sono state dispiegate nella regione di Kursk. Il dispiegamento di truppe nordcoreane rappresenta: uno, una significativa escalation del coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra illegale della Russia; due, l’ennesima violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; tre, una pericolosa espansione della guerra russa. La Nato invita la Russia e la Corea del Nord a cessare immediatamente queste azioni”. La risposta del ministro degli Esteri russo però, non lascia spazio a mediazioni.

Sempre oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una telefonata con il capo di Stato della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, hadetto che “l’assistenza letale” della Corea del Nord alla Russia rappresenta “una significativa escalation della guerra contro l’Ucraina e minaccia la pace globale” e ha espresso la “preoccupazione dell’Ue per l’intensificarsi della cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord, che potrebbe incoraggiare Pyongyang ad aumentare ulteriormente le tensioni nella penisola coreana”. È quanto si comunica l’esecutivo Ue in una nota.