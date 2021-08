S.Croce Camerina (RG). Tamponamento tra due auto: perde la vita un giovane di 29 anni sbalzato fuori dall’abitacolo

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri: a seguito di un tamponamento tra due mezzi, un giovane di 29 anni è deceduto



È accaduto sulla strada che collega Ragusa a Santa Croce Camerina. La vittima è Antonio Iacono di 29anni che gestiva insieme al fratello il bar Rogoi in via Archimede a Ragusa. Iacono si trovava alla guida di una Fiat Panda e procedeva in direzione Santa Croce Camerina, quando sarebbe stato tamponato da una Fiat Punto.

L’urto è stato violentissimo, tanto che il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto che poi si è ribaltata finendogli addosso, uccidendolo sul colpo. Ferito, ma in modo lieve anche l’autista della Punto.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e sequestrato le due vetture. Il magistrato non ha disposto l’autopsia. Il corpo del giovane è stato restituito ai familiari.