S.Giovanni La Punta (CT). Coronavirus: casa di cura con pazienti e personale tutti positivi posti in quarantena

In una casa di cura di San Giovanni La Punta, nel Catanese, pazienti e personale sanitario trovati positivi al coronavirus

Sono 10 gli ospiti, oltre ai quattro del personale della casa di cura, che sono stati posti in quarantena obbligatoria all’interno della struttura, perché risultati positivi e asintomatici. Un altro dipendente risultato negativo è stato esonerato dal servizio, mentre il resto del personale, che non era al lavoro, è stato posto in quarantena a casa. Solo due anziani ospiti sono risultati negativi.

Come ormai prassi, l’incombenza di rendere nota la vicenda è toccata al sindaco Antonino Bellia che ha rassicurato la popolazione: “la struttura è stata presa in carico dall’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catania che vigila sull’attuazione del protocollo previsto”.

“Rassicuro quindi tutti coloro i quali hanno sollevato perplessità in merito alla vicenda – ha aggiunto il sindaco – poiché l’Asp sta estendendo i controlli a tutte le strutture residenziali per anziani del nostro territorio, in sinergia con la polizia municipale per i necessari interventi per salute e sicurezza”.

Adesso a San Giovanni La Punta i casi positivi sono saliti a 41, di cui 30 sono in isolamento domiciliare, sette sono ricoverati in ospedale e tre sono deceduti. A questi vanno aggiunti cento persone negative che sono in autoisolamento per essere rientrate da altre regioni d’Italia.