S. Margherita Belìce. Comune chiede finanziamenti per 1 milione di euro per viabilità rurale

È proprio di questi giorni la nuova richiesta di finanziamento avviata dal comune belicino per intercettare fondi comunitari per la viabilità rurale. Un’altra richiesta mentre ci sono 9 cantieri già aperti e altri, di prossimo avvio, per un valore di oltre 2 milioni di euro.

Non va in vacanza neanche a Natale il comune di Santa Margherita di Belìce che proprio negli scorsi giorni si è attivato con una nuova richiesta di finanziamento per intercettare fondi comunitari destinati ad investimenti sul territorio ed in particolare al potenziamento della viabilità rurale .







È stato, infatti, presentato, proprio nei giorni scorsi, un progetto di 1 milione di euro a valere sui fondi della misura 4.3.1 del P. S. R. Sicilia 2104/2020 per la realizzazione di un tratto viario a servizio di un comprensorio agricolo di circa 1000 ettari di terreni coltivati dagli agricoltori margheritesi. Esprime al riguardo tutta la sua soddisfazione il vice sindaco, Giacomo Abruzzo , che segue l’iter progettuale sin dall’inizio: “questa è una amministrazione che ama profondamente il suo territorio e la sua gente – afferma – Continueremo a lavorare per intercettare fondi comunitari e finanziamenti da destinare a ciò che è veramente utile per i nostri agricoltori, per le loro attività e per l’efficentamento delle infrastrutture a servizio del comparto agricolo, perchè vogliamo che Santa Margherita torni ad occupare il posto che le apparteneva nel XIXesimo secolo quando era considerata la capitale del Belice”. E mentre si attende l’esito delle istruttorie per un progetto complesso e con scadenza a ridosso delle feste natalizie che ha richiesto un lavoro straordinario, è fermento nel comune del gattopardo dove, attualmente, vi sono già 9 cantieri aperti e altri in procinto di essere avviati per importi che superano i 2 milioni di euro.