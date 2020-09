S. Margherita Belice. Hockey: l’ASD Leoni Sicani Onlus dopo 6 mesi di stop forzato torna in campo

I Leoni Sicani tornano in campo. Dopo ben 6 mesi di stop forzato la squadra di hockey su carrozzina della provincia di Agrigento si radunerà mercoledì 2 settembre presso il Barbera Center di Santa Margherita di Belice per riprendere l’attività sportiva

Si riparte da zero, con il campionato scorso annullato e una nuova stagione, al via, ricca di incognite, vista l’emergenza coronavirus che ha indotto la Federazione a dividere le 12 squadre di A1 su 3 gironi, anzichè 2, adottando il solo criterio geografico, così da ridurre sensibilmente il numero di partite da disputare.

La squadra siciliana è stata inserita nel gruppo C assieme alle tre società laziali, i Thunder Roma, l’Albalonga di Albano Laziale, e la Vitersport Viterbo. Le prime due classificate si qualificano per i play off scudetto previsti nel mese di maggio a Lignano Sabbiadoro, mentre le due “peggiori” ultime classificate dei tre gironi retrocedono in A2.



Il campionato nazionale parte ufficialmente l’11 ottobre anche se il calendario delle gare è in fase di definizione. Ecco perchè i Leoni vogliono farsi trovare pronti avvalendosi di un nuovo staff tecnico che si presenterà domani alla squadra con l’intento di portare stimoli ed entusiasmo, fondamentali per ripartire al meglio con il nuovo corso.

La maggiore novità è certamente rappresentata dal nuovo allenatore, Konrad Serafin, un tecnico giovane che ha sempre collaborato con diverse scuole calcio dell’hinterland locale. Si tratta di un ritorno in realtà, perchè nel 2014 e nel 2017, stagioni che videro i Leoni qualificarsi ai play off, Serafin ricopriva il ruolo di vice allenatore dietro a mister Salvino Sanfilippo. La scelta è quindi ricaduta su un ragazzo che conosce già il mondo del powerchair hockey e la maggior parte del gruppo giallo verde. Ad affiancarlo ci sarà Filippo Galluzzo che resta con il ruolo di mental coach, Mario Macaluso come meccanico delle carrozzine e attrezzature sportive, Vincenzo Guzzardo assistente tecnico, e infine Ninni Petralia che ricoprirà il ruolo di dirigente accompagnatore della squadra durante le gare ufficiali di campionato.

Francesca Massimino, presidente dei Leoni Sicani, commenta così la ripresa delle attività: “Siamo stati fermi per troppo tempo e le nostre carrozzine si sono quasi arrugginite in tutto questo periodo, ma la nostra voglia no, quella non passa mai. Adesso è arrivato il tempo di ripartire e di farlo alla grande, per cui carrozzine oliate, nuovo staff tecnico, nuovo Mister. D’ora in avanti il centro sportivo Barbera Center è pronto per prendere vita. Voglio ringraziare tutti i volontari che ci stanno dando una mano e che ci aiuteranno durante tutta la stagione. I Leoni si possono sostenere in vari modi, economicamente attraverso delle donazioni o destinandoci il 5×1000 della propria dichiarazione dei redditi, un gesto che tra l’altro non costa nulla, ma anche mettendo a disposizione le proprie abilità, chi vuole investire una piccola parte del proprio tempo libero aiutando gli altri non esiti a contattarci”.

Questi gli atleti che si presenteranno mercoledì agli ordini di mister Serafin: Luca Garofalo, Francesca Nicolosi, Giuseppe Bivona e Caterina Crapanzano di Sciacca, Giuseppe Pozzo di Menfi, Giuseppe e Ignazio Capizzo di Salemi, Francesca Massimino, Maria Pia Mendolia e Aurelio Licari di San Giuseppe Jato, Emiliano Zerilli di Marsala, Giuseppe Sanfilippo di Santa Margherita di Belice.