S. Margherita Belice. Leoni Sicani lanciano campagna raccolta fondi attraverso la “mascherina solidale”

In occasione delle festività natalizie i Leoni Sicani lanciano una campagna di raccolta fondi attraverso la “mascherina solidale” realizzata grazie al sostegno di Libera – Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie

Ancora una volta l’ente nazionale presieduto da Don Luigi Ciotti è sceso in campo con i Leoni Sicani contribuendo alla realizzazione delle mascherine protettive anti covid con i loghi delle due associazioni.

“In tempo di pandemia abbiamo pensato di creare un gadget utile con il nostro brand che ci contraddistingue – dice la presidente dei Leoni Francesca Massimino – un’idea che sembra sia stata apprezzata da tante persone che ci seguono nonostante il periodo complicato che stiamo attraversando. I fondi raccolti saranno utilizzati per il campionato che contiamo di riprendere a inizio del 2021 e che prevede nell’ultimo week end di marzo la nostra trasferta nel Lazio che speriamo con tutto il cuore di disputare. Ci tengo a ringraziare Libera per il sostegno che non ci fa mai mancare e tutte le persone che contribuiranno acquistando le nostre mascherine”.



L’intero ricavato della raccolta sarà poi raddoppiato da Fondazione Mediolanum che da anni sostiene quei progetti che intervengono a favore delle categorie svantaggiate in diversi ambiti sociali.

Intanto negli ultimi giorni un’altra bella notizia per la Onlus di Santa Margherita di Belice, il capitano della squadra, Giuseppe Sanfilippo infatti è stato nominato rappresentante per la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport nella Commissione Nazionale Atleti del Comitato Italiano Paralimpico. Un organo consultivo in seno al CIP presieduta dalla campionessa di equitazione Sara Morganti, formato dai rappresentanti atleti appartenenti a tutte le Federazioni del mondo paralimpico.

La squadra dei Leoni Sicani fa sapere che è possibile acquistare le mascherine contattando direttamente gli atleti della propria città, oppure attraverso il sito web www.leonisicani.it o i canali social dell’associazione.

I Leoni augurano ai propri sostenitori e tifosi un sereno Natale e un 2021 che possa essere di ripresa e di ritorno alla normalità per tutti.