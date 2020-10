S.Margherita Belìce. Paura per gli ospiti di una casa di riposo: due i ricoverati con sintomi Covid

A Santa Margherita di Belìce si teme possa accadere un “remake” di quello che sta accadendo nelle vicina Sambuca: due ospiti di una casa di riposo hanno sintomi da covid

Due anziani ospiti di una casa di riposo di Santa Margherita di Belìce, ieri sono stati ricoverati all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, perché presentano sintomi sospetti da Covid-19.

A darne notizia è il sindaco Franco Valenti, che ha anche annunciato le contromisure per evitare il proliferarsi del contagio: “In attesa dell’esito dei tamponi, la struttura è stata isolata. Verranno sottoposti a test tutti gli altri anziani e il personale”.

Per fermare un probabile contagio quindi nella giornata di oggi tutti gli ospiti della struttura e il personale saranno sottoposti a tampone. “Domani mattina – ha scritto nella notte Valenti in un post – saranno sottoposti a tampone tutti gli ospiti della struttura e il personale. Sono in continuo contatto con il responsabile per monitorare l’evolversi della situazione. Ho già provveduto a fargli recapitare le medicine richieste e al contempo ho allertato il 118. Una autombulanza sta per raggiungere la casa di riposo per trasferire in ospedale una signora che necessita di essere ricoverata. Fino a questo momento non ho ricevuto comunicazioni ufficiali da parte dell’ASP. Sarà mia cura tenervi informati”.