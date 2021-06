S. Margherita Belìce. Raccolta fondi per i Leoni Sicani Onlus “Un Pulmino per continuare a ruggire”

Si è concluso giovedì 10 giugno 2021 lo Skillando Italian Tour, un progetto di formazione digitale che ha coinvolto sei ONP in tutta Italia e fra le quali è stata selezionata la A.S.D. Leoni Sicani Onlus come unica associazione fra le tante presenti in Sicilia

Quattro giorni di formazione, cominciati lo scorso lunedì 7 giugno nei locali del Barbera Center, durante i quali è emersa l’esigenza dei Leoni Sicani, squadra di serie A di hockey su carrozzina elettronica, di acquistare un pulmino che gli consenta di partecipare alle trasferte di campionato.

I Leoni Sicani sono un gruppo di atleti tutti provenienti dall’hinterland belicino. Con questo sport incentivano l’integrazione migliorando le proprie condizioni di vita e anche quelle delle loro famiglie.

“Ci serve un nuovo pulmino con 9 posti omologato per il trasporto disabili, dotato di pedana elettronica per il sali-scendi delle carrozzine, sedili passeggeri a scomparsa o removibili e tutto l’allestimento che ci consenta di viaggiare in sicurezza”.



Ascoltando le parole del capitano, Giuseppe Sanfilippo (Sanfi3), i volontari di Skillando in collaborazione con ItalianFilm si sono subito attivati creando una campagna di raccolta fondi dal titolo “Un pulmino per continuare a ruggire” che possa consentire alla squadra di raggiungere il proprio obiettivo.

L’esperienza con i volontari di Skillando è stata una full immersion di emozioni e strategie digitali volte a migliorare la qualità di navigazione del sito internet dei Leoni Sicani.

La campagna al grido di “Sostieni il nostro ruggito” è attiva su https://www.retedeldono.it/it/progetti/segreteria_11/un-pulmino-per-continuare-a-ruggire

o attraverso i profili social dei Leoni Sicani https://www.facebook.com/leonisicanionlus e @leonisicanionlus

Diventa un Leone, fai anche tu una donazione.

P.S.: In allegato le immagini della campagna.

