S. Margherita Belice. Ritorno alla normalità per i Leoni Sicani: arriva lo “Skillando Italian Tour”

Riaprono i cancelli del Barbera Center di Santa Margherita di Belice per la 6° tappa dello Skillando Italian Tour: ritorno alla normalità per i Leoni Sicani

Il progetto che a marzo di quest’anno ha visto la selezione di sei enti no profit di tutta Italia il cui scopo è quello di combattere il digital divide e sostenere attività di impatto sociale che ancora non hanno sfruttato appieno il potenziale degli strumenti digital

Il team composto da 5 volontari provenienti da Milano, Bergamo, Roma e Cosenza, si sono messi subito al lavoro a fianco dei Leoni con l’obiettivo di rinnovare il sito web e fornire all’associazione conoscenze e strumenti innovativi per migliorare tutti gli aspetti della comunicazione sul web.



La ripartenza della onlus belicina ha visto anche quella della squadra di hockey su carrozzina con una seduta di allenamento organizzata dopo ben 8 mesi di stop causa covid, con grande entusiasmo e speranza di non doversi più fermare. A riprendere le immagini di questa giornata di “re-start” ci ha pensato la troupe di Italianfilm che sta realizzando il film documentario del Tour di Skillando dove gli attori principali saranno le sei onlus selezionate dalla community digital.

Ancora una volta i Leoni Sicani hanno “riacceso i motori” per un ritorno alla normalità e per una crescita ulteriore di un’associazione che in questi anni ha saputo rinnovarsi ed essere un punto di riferimento nel mondo del sociale.