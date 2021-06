S. Margherita Belìce. “Un pulmino per continuare a ruggire”: l’Ass. Giorgia Libero dona 10.000 euro

A dieci giorni dalla chiusura della campagna di raccolta fondi “Un pulmino per continuare a ruggire” nata durante lo Skillando Italian Tour 2021 e attiva su Rete del dono, arriva una donazione importante per la squadra belicina dei Leoni Sicani e i cui atleti praticano sport su carrozzina elettronica

L’Associazione no profit Giorgia Libero Onlus ha donato, infatti, la somma importante di 10.000 euro a sostegno della campagna di fundaraising organizzata per acquistare un pulmino adibito al trasporto dei disabili e che permetterà ai Leoni di affrontare le trasferte di campionato.

“Ogni giorno per noi è un giorno importante, ma oggi lo è un po’ di più” – dice la presidente dei Leoni Sicani, Francesca Massimino, la quale ringrazia Giorgia Libero Onlus e tutti i donatori con un post sui canali social (@leonisicanionlus, Facebook/LeoniSicaniOnlus)



L’associazione Giorgia Libero Onlus è stata fondata nel 2016 dalla famiglia e dal fidanzato di Giorgia Libero con l’intento di sostenere progetti finalizzati alla prevenzione e alla cura di patologie oncologiche. La 23enne di Casalserugo (PD), infatti, prima di morire di cancro, aveva raccontato sul web la sua storia; una storia che potremmo definire di dolore e di coraggio. Nonostante il dolore per quel male che ha tentato di sconfiggere fino alla fine, la giovane si è aggrappata alla vita fino all’ultimo suo respiro e le bacheche di Facebook e Instagram erano divenute il luogo del racconto della sua battaglia contro il cancro.

Scriveva così nel suo ultimo post: Ti amo Fede. Appena me la sentirò scriverò quello che mi passa per la testa. Al momento riesco a malapena a vedere dove ho appoggiato il telefono. È dura ragazzi, ma solo quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. In qualsiasi modo andrà a finire GRAZIE DI TUTTO CON IL CUORE A TUTTI.

Oggi, a dire grazie a Giorgia Libero e a tutti coloro che li stanno sostenendo sono i Leoni Sicani, i quali hanno raccolto 15.000 euro in donazioni. Questa cifra, una volta acquistato il pulmino, gli permetterà di allestirlo in base alle lor esigenze.

L’obiettivo da raggiungere per comprare il pulmino è di 50.000 euro e mancano ancora 9 giorni alla chiusura della campagna di raccolta fondi. Dona anche tu su Rete del dono.

“Il minimo che possiamo fare è dire GRAZIE di vero cuore a tutti coloro che continuano ad appoggiarci. Continuate così che siete meravigliosi”.