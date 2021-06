S. Maria di Licodia (CT). Un giovane 20enne su scooter è morto dopo uno scontro con un’auto

Ancora un incidente avvenuto questa mattina: un giovane su uno scooter si è scontrato con un’auto ed è morto

È accaduto all’incrocio tra la via Aldo Moro e la via Cavaliere Bosco, Circonvallazione di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. La vittima è Riccardo Ventura, di 20 anni. Dalle prime notizie arrivate, il giovane era alla guida di uno scooter e pare si recando in un officina a fare una prova per un lavoro, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Fiat Punto. Nel violento impatto il 20enne è stato sbalzato dal mezzo che scooter ha proseguito la sua corsa ed andato a sbattere su altre auto in transito.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri e dalla polizia locale, che hanno trovato sull’asfalto una scia di sangue e il casco della vittima.