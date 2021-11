S.Martino delle Scale (PA). Malore improvviso: Vittoria muore a 23anni come il fratello deceduto 2 mesi fa

Una ragazza di appena 23 anni è morta improvvisamente. Due mesi addietro la stessa tragica sorte era toccata al fratello che si trovava a Favignana per lavoro e si era da poco vaccinato

Vittoria Campo, una ragazza 23enne, di San Martino delle Scale, frazione di Monreale, ieri 1° novembre, è morta dopo un malore improvviso. La giovane si è sentita male ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia dove però, nonostante il prodigarsi dei medici, è deceduta.

La 23enne, stava bene fisicamente, non aveva mai avuto problemi di salute ed era un’atleta molto conosciuta nel mondo sportivo palermitano, per anni infatti aveva giocato nelle Ludos e lo scorso anno aveva militato nel Palermo calcio femminile. La ragazza fin da piccolissima aveva sempre praticato il calcio.



Una tragedia che ha colpito la famiglia Campo per la seconda volta nell’arco di due mesi esatti, lo scorso 1° settembre, il fratello Alessandro, – qui l’articolo – che si trovava a Favignana per un lavoro stagionale, fu ritrovato morto nella sua abitazione e fu disposta l’autopsia sul corpo, che accertò la morte per arresto cardiaco.

Alessandro, come riferito dagli amici che prima del malore erano con lui, qualche giorno prima del decesso, aveva ricevuto la somministrazione del vaccino, poi cominciò a sentirsi poco bene e aveva deciso di andare a riposare nella sua stanza dove è poi morto. Sul corpo non vennero trovati segni di violenza.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/