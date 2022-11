Sabataggio Nord Stream. Ex Premier UK Truss manda SMS a Segretario di Stato USA Blinken dopo esplosioni: “Tutto fatto”

Lo notizia, scritta su Twitter dall’ex padrone di Megavideo Kim Dotcom è stata “confermata” dal segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev che accusa ancora: “Inglesi hanno agito per favorire gli USA”

“Come fanno i russi a sapere che il Regno Unito ha fatto saltare in aria i gasdotti North Stream in collaborazione con gli Stati Uniti? Perché Liz Truss ha usato il suo iPhone per inviare un messaggio a Antony Blinken dicendo “È fatto” un minuto dopo l’esplosione dei gasdotti e prima che qualcun altro lo sapesse? L‘accesso come amministratore su iCloud è sbalorditivo!”

A scriverlo su Twitter alcuni giorni fa è stato Kim Dotcom, al secolo Kim Schmitz, imprenditore e informatico tedesco con cittadinanza finlandese, attualmente ricercato dall’FBI USA con l’accusa di racket, riciclaggio di denaro e frode. Dotcom è famoso per essere il fondatore ed ex proprietario dei portali informatici Megaupload, Megavideo, Baboom e Mega.

Sul caso è intervenuto oggi il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, ribadendo che l’allora premier inglese Liz Truss, pochi minuti dopo le esplosioni che hanno sabotato i gasdotti Nord Stream, ha mandato un sms dal suo cellulare al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, un messaggio con scritto “tutto è stato fatto”.

Questo indicherebbe senza ombra di dubbio, per Mosca, la verdicità delle sue accuse secondo cui ci sarebbero gli inglesi – su direttive americane – dietro l’attacco ai Nord Stream. Patrushev lo ha detto durante una riunione dei segretari dei Consigli di sicurezza dei paesi della Csi (Comunità degli Stati indipendenti), ricordando come fin dai primi minuti dopo che erano emerse le notizie sulle esplosioni lungo i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, è stata lanciata una campagna mediatica “diffamatoria” per attribuire la colpa alla Russia, che economicamente è stata solo danneggiata dal fatto.

“E’ ovvio che il principale beneficiario di questi attacchi terroristici sono gli Stati Uniti e la Marina britannica è stata coinvolta nella loro pianificazione e attuazione, secondo il ministero della Difesa russo”, ha sottolineato Patrushev.

Petrushev, come riportano Ria Novosti e Tass, ha escluso che la notizia dell’SMS tra Truss e Blinken fosse collegata alla notizia fornita dal quotidiano Mail on Sunday del 29 ottobre scorso secondo cui “il cellulare personale di Liz Truss è stato violato da agenti del Cremlino”. La notizia del Mail on Sunday del resto era stata bollata come scoop scandalistico dal Cremlino, che aveva negato ogni veridicità della cosa.