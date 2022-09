Sabotaggio Nord Stream. Servizi segreti russi: “Occidente coinvolto, nasconde autori. Abbiamo prove”

L’SVR: “Abbiamo già alcuni materiali che indicano il coinvolgimento occidentale nell’organizzazione e nell’attuazione di questo atto terroristico”

I servizi segreti russi per l’estero (SVR) avrebbero informazioni che indicano il coinvolgimento dell’Occidente nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. A dirlo, lo stesso capo dell’SVR Sergey Naryshkin.

“Abbiamo già alcuni materiali che indicano il coinvolgimento occidentale nell’organizzazione e nell’attuazione di questo atto terroristico”, ha affermato il vertice dell’intelligence di Mosca, che ha aggiunto: “Secondo me, l’Occidente sta facendo di tutto per nascondere i veri autori e organizzatori di questo attacco terroristico”.

In Russia è in corso un’indagine sulle esplosioni dei Nord Stream nel Baltico, in avvenute nelle zone economiche esclusive di Danimarca e Svezia. L’ufficio del procuratore generale russo ha riferito che l’FSB russo – servizio di intelligence interno e controspionaggio – ha aperto un procedimento penale per “atti di terrorismo internazionale”.