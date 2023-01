Saldi invernali 2023 al via: Da domani sconti in tutta Italia per le vendite di fine stagione

Domani al via in tutta Italia le vendite di fine stagione: per il primo grande appuntamento commerciale dell’anno Confesercenti-Ipsos prevede un budget di 160 euro per 7 italiani su 10

Da domani partono i saldi nei negozi di tutta Italia. Dopo la partenza anticipata il 2 gennaio di Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d’Aosta il 3 gennaio, domani giovedì 5 gennaio si apriranno i saldi invernali in tutte le regioni. Per certi versi una boccata d’aria fresca per esercenti e consumatori in un periodo di crisi dove la vendita online ha dominato dalla pandemia in poi.

Secondo le stime pubblicate da Confesercenti: “l’89% dei consumatori che parteciperanno ai saldi acquisterà uno o più prodotti presso un punto vendita fisico, mentre il 59% si rivolgerà all’online”. I negozi sono preferiti soprattutto da over35 (90%) e al Centro (92%). È quanto emerge dal sondaggio condotto per Fismo, la federazione dei negozi specializzati in moda di Confesercenti, da Ipsos su un campione di 800 consumatori.

Dallo stesso sondaggio emerge inoltre che il 72% degli intervistati si dichiara interessato ad acquistare almeno un capo in saldo, per un budget medio di circa 160 euro a persona. Un ulteriore 23% deciderà in base alle offerte.