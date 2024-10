Sale il bilancio del drone Hezbollah che ha colpito una base militare israeliana: 4 soldati morti e 61 i feriti

Quattro soldati israeliani uccisi e 61 persone ferite dal drone lanciato da Hezbollah dal Libano. Si tratta di uno degli attacchi più sanguinosi contro Israele dal 7 ottobre

Lo ha detto l’esercito israeliano (Idf), precisando che altri 7 sono rimasti gravemente feriti. Tutti i feriti sono stati evacuati in ospedale e le loro famiglie sono state informate. “I loro nomi saranno resi noti in seguito. L’episodio è in fase di esame”, aggiunge l’Idf., che riferisce di un veicolo aereo senza pilota, o UAV, lanciato da Hezbollah che ha colpito una base militare adiacente a Binyamina, una città a nord di Tel Aviv che si trova a circa 40 miglia dal confine libanese. Secondo il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom, nell’attacco sono rimaste ferite un totale di 61 persone. Lo riporta la CNN.

La notizia arriva dopo che Hezbollah ha dichiarato domenica di aver lanciato uno sciame di droni d’attacco su un campo di addestramento della fanteria israeliana a Binyamina.

Il gruppo militante con sede in Libano ha affermato che l’attacco è stato una risposta agli attacchi israeliani in Libano giovedì che hanno ucciso 22 persone e ne hanno ferite 117, secondo il Ministero della Salute libanese.

Hezbollah ha affermato di aver preso di mira la Brigata Golani, un’unità di fanteria delle Forze di difesa israeliane (IDF) che è stata schierata nel sud del Libano. La rivendicazione dell’attacco è arrivata poco dopo che il gruppo militante ha diffuso un messaggio audio del leader ucciso, Hassan Nasrallah, che invitava i suoi membri a “difendere il vostro popolo, la vostra famiglia, la vostra nazione, i vostri valori e la vostra dignità”.

Domenica scorsa, l’IDF aveva dichiarato di aver intercettato un UAV lanciato dal Libano senza specificare dove. Non è ancora chiaro se si sia trattato dello stesso incidente che ha provocato i feriti.

I sistemi di difesa aerea israeliani tendono ad essere molto affidabili, ma domenica non ci sono state segnalazioni di allarmi nell’area di Binyamina al momento dell’attacco, sollevando dubbi su come il drone sia riuscito a penetrare così in profondità nel territorio israeliano senza essere individuato.