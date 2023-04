Sale la tensione tra Pechino e Taiwan: 9 aerei militari cinesi sui cieli dello Stretto in modalità da combattimento

Sembra un avvertimento alla presidente di Taiwan, Tsai Ing Wen, che si trova in America Centrale per un viaggio diplomatico



Nove caccia da combattimento cinesi in modalità da combattimento, hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, sia sul versante settentrionale che centrale e meridionale, in cinque gruppi di pattugliamento. A darne notizia è stato il ministero della Difesa taiwanese, precisando con preoccupazione che i velivoli di Pechino erano in modalità “pronti al combattimento”.

L’episodio non è sicuramente causale, ma appare come un forte avvertimento alla presidente di Taiwan, Tsai Ing Wen, che si trova in America Centrale per un viaggio diplomatico e anche agli Stati Uniti. La Cina infatti non ha mai riconosciuto la linea mediana, tracciata dagli Usa nel 1954 al culmine dell’ostilità della Guerra Fredda e dunque i nove caccia cinesi sui cieli dell’isola sono un chiaro avvertimento.

Oltretutto Pechino nelle ultime ore, aveva già mandato un chiaro messaggio a Tsai: “Nessuna forza può impedire alla Cina di realizzare la riunificazione” dell’isola alla Repubblica Popolare Cinese, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, alla luce delle ultime dichiarazioni di Tsai, che si trova a New York, in uno scalo durante il tour che la porterà in Guatemala e Belize, due alleati diplomatici di Taipei in America centrale.

Da Taiwan hanno fatto sapere che le Forze Armate dell’isola hanno “monitorato e risposto alla situazione con i nostri mezzi senza un’escalation” della situazione. Per il ministero della Difesa taiwanese, si legge in una nota, l’Esercito Popolare di Liberazione cinese, “ha messo a repentaglio la stabilità regionale, causato tensione, portato un impatto negativo allo sviluppo della sicurezza ed economico con questa azione deliberata. Condanniamo, perciò, questo atto irrazionale”.