Salento. Assalto in stile militare a portavalori: colpi di arma da fuoco e auto in fiamme. Tre miliardi il bottino

Scene da far west sulla statale tra Brindisi e Lecce: banda assalta con armi pesanti un furgone portavalori e si copre la fuga sparando e incendiando auto in entrambe le direzioni. Sul posto forze di polizia e vigili del fuoco

E’ accaduto questa mattina lungo la strada statale 16 in direzione di Brindisi, nel tratto compreso tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, a cavallo tra le province di Brindisi e Lecce. Una banda di malviventi pesantemente armati, hanno assaltato un furgone portavalori in stile militare. Dopo avere fermato il mezzo sparando all’impazzata, hanno aperto il portellone con dell’esplosivo e rubato i sacchi con il contante. Infine per coprirsi la fuga hanno incendiato delle autovetture su entrambi i sensi di marcia per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere la fiamme, oltre a polizia, carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. Secondo quanto trapelato, ma la somma è in fase di accertamento, il bottino si aggirerebbe intorno ai tre miliardi di euro.