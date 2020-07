Salute & Benessere. Capelli: ecco alcune semplici regole per prevenire la caduta e conservarli sani

3) Limitare l’utilizzo di piastre e di aria troppo calda per l’asciugatura. Il calore danneggia la cuticola del capello (ovvero la zona più esterna che lo protegge), con conseguente rischio di secchezza, opacità (perché la cuticola non riflette più la luce per mancanza di integrità), formazione di doppie punte, fino a causare la frattura del capello che si spezza.

4) Proteggere i capelli dal sole. L’eccessiva esposizione al sole può danneggiare il fusto dei capelli rendendoli più sottili ed esponendoli così al rischio di rottura.

5) Non toccare troppo spesso i capelli. Se si ha sebo in eccesso la manipolazione dei capelli ne favorisce la diffusione..

6) Massaggiare il cuoio capelluto. Questa abitudine può favorire la ricrescita, a patto che si faccia con i capelli puliti e che il massaggio duri pochi minuti, magari applicando lozioni indicate.

7) Adottare un regime alimentare sano e vario. Seguire un corretto regime alimentare può migliorare la salute dei capelli, rendendo talvolta superflui alcuni trattamenti.