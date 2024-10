Salute & Benessere. Fermare la caduta dei capelli: ecco 5 alimenti che li rafforzano e li rendono belli

Per vari motivi, dal cambio delle stagioni, allo smog, per i prodotti troppo aggressivi, il calore del phon o altri fattori, i capelli subiscono traumi che ne accelerano la caduta, ma la natura viene in soccorso

Qualche capello che cade rientra nel normale ciclo di ricambio, ma se sono più del solito o diventano opachi e più fragili del dovuto, allora bisogna correre ai ripari e un aiuto può arrivare da alcuni cibi “anticaduta”, che li rendono anche più forti, sani e dunque belli.

Prima di vedere quali alimenti aiutano i capelli, bisogna prestare attenzione ad alcuni stili di vita, le variazione dell’esposizione alla luce del sole, ad esempio, inibisce o al contrario, aumenta la produzione di determinati ormoni che ne influenzano la salute. Anche avere l’abitudine di dormire poco e male ed essere stressati possono essere fattori che possono favorire la caduta dei capelli.

Vediamo dunque come affrontare il problema inserendo nei pasti quotidiani cinque alimenti ricchi di sostanze che li rinforzano come vitamine, minerali, aminoacidi essenziali.

Eccone 5 che aiutano a rinforzare i capelli che cadono più del dovuto

Il pomodoro è ricco di licopene, un antiossidante che contrasta l’azione dei radicali liberi e protegge la chioma dalle aggressione degli agenti esterni, responsabile della rottura e della fragilità del capello. Inoltre fornisce minerali come il magnesio e il potassio che agevolano la corretta circolazione del sangue.

Rucola è ricca di acqua che contrasta i capelli secchi ed inoltre è una buona fonte di inositolo, utile per contrastarne la caduta e vitamina C, che favorisce la produzione di collagene, una proteina che li mantiene morbidi e robusti.

Uova, per irrobustire la lunghezza: sono ricche di aminoacidi essenziali che agevolano la produzione della cheratina, una proteina di cui sono fatti i capelli e contengono la lisina che agevola l’assorbimento del ferro, un minerale che rende i capelli più corposi. In più, forniscono vitamine del complesso B, tra cui la vitamina B8 conosciuta anche come biotina che li rende forti e sani.

Sono infine fonte di grassi buoni che nutrono in profondità la chioma e di rame che li rende forti e robusti:

Il salmone insieme al pesce azzurro (sardine, alici, aringa, sgombro) è una delle fonti principali di acidi grassi essenziali, che proteggono la chioma dagli agenti esterni.

Le mandorle, contro gli effetti dannosi del sole e dell’inquinamento, che oltre ad apportare un buon contenuto di acidi grassi essenziali, sono una fonte di minerali, tra cui lo zinco e di vitamina E, che grazie alla loro azione antiossidante ne combattono l’invecchiamento precoce. Sono anche in grado infatti di proteggerli dallo stress ossidativo causato dall’esposizione al sole e dall’inquinamento.