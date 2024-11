Salute & Benessere. La pressione alta è causa di decessi: ecco come combatterla secondo un nuovo studio

Ridurre la pressione sanguigna è molto importante per la salute, valori alti possono portare ad ictus, infarto, insufficienza cardiaca, danni renali e molti altri problemi, ma si può prevenirli con pochi minuti di esercizio fisico quotidiano, come salire le scale o andare in bici o fare una corsa per brevi distanze

A dirlo è uno studio dei ricercatori della UCL e dell’Università di Sydney. pubblicato su Circulation, che ha coinvolto 14.761 volontari che indossavano dispositivi di monitoraggio dell’attività fisica come smartwatch, secondo il quale fare attività fisica di soli cinque minuti al giorno, potrebbe contribuire a portare miglioramenti si vedono già dopo pochi giorni.

La pressione sanguigna è la forza con cui il sangue viene spinto dalla pompa cardiaca nei vasi; prende il nome di pressione arteriosa (PA) se si tratta di arterie, o di pressione venosa se si tratta di vene. Più è alta la pressione e maggiore è il lavoro (e la fatica) che deve compiere il cuore.

L’ipertensione, che indica livelli di pressione sanguigna costantemente elevati, colpisce 1,28 miliardi di adulti ed è una delle principali cause di morte prematura a livello globale. Può portare a ictus, infarto, insufficienza cardiaca, danni renali e molti altri problemi di salute, ed è spesso descritta come un “killer silenzioso” a causa della mancanza di sintomi evidenti.

I ricercatori hanno suddiviso l’attività giornaliera in sei comportamenti: Sonno, comportamento sedentario (ad esempio, stare seduti), camminata lenta (meno di 100 passi al minuto), camminata veloce (più di 100 passi al minuto), stare in piedi, esercizio più intenso (ad esempio, corsa, ciclismo o salire le scale). Hanno scoperto che sostituire un comportamento meno attivo con cinque minuti di esercizio può ridurre la pressione sistolica (Sbp, la cosiddetta ‘massima’) di 0,68 millimetri di mercurio (mmHg) e la pressione diastolica (Dbp, la minima) di 0,54 mmHg.

A livello di popolazione, una riduzione di 2 mmHg della Sbp e di 1 mmHg della Dbp equivale a una riduzione di circa il 10% del rischio di malattie cardiovascolari. Questi miglioramenti “clinicamente significativi” possono essere ottenuti con solo 20 minuti di esercizio aggiuntivo al giorno per la massima e 10 minuti per la minima.

“I nostri risultati suggeriscono che, per la maggior parte delle persone, l’esercizio fisico è fondamentale per ridurre la pressione sanguigna, rispetto a forme di movimento meno intense come la camminata”, spiega Jo Blodgett, l’autrice. “La buona notizia è che qualunque sia la capacità fisica di una persona, bastano pochi minuti di attività come salire le scale o una breve commissione in bicicletta per avere un effetto positivo sulla pressione sanguigna”.

Salute & Benessere è una rubrica medica a cadenza settimanale.