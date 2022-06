Salute & Benessere. La pressoterapia medicale allevia stasi venosa, edemi, vene varicose e ulcere

La pressoterapia è una terapia strumentale che agisce sul sistema circolatorio e linfatico

Viene somministrata da un macchinario che esercita una compressione pneumatica alternata e progressiva sui distretti a cui è applicata (che richiama il movimento del massaggio e favorisce lo svuotamento dei distretti più distali dai liquidi presenti), attraverso particolari terminali (gambali, bracciali, fasce addominali, ecc.) che al proprio interno contengono sacche pneumocompressive che si gonfiano, generando quindi una compressione controllata sulle parti del corpo interessate.

Lo scopo della terapia è quello di alleviare i problemi di stasi venosa, edemi, vene varicose (sindrome post flebitica), ulcere, esiti di interventi chirurgici, ecc..

La durata dei trattamenti varia in base alle specifiche esigenze del paziente, ma in linea di massima il trattamento è compreso in un intervallo di tempo tra i 5 e i 50 minuti, attestandosi in media sui 30 minuti. Il numero totale delle sedute e la frequenza variano in modo considerevole a seconda del tipo e grado di patologia e si può variare da sedute quotidiane a sedute a giorni alterni, a sedute settimanali..

Le principali indicazioni terapeutiche in ambito medico per la pressoterapia sono:

1. Linfedema

2. Sindrome post flebitica

3. Stasi venosa

4. Lipoedema

5. Ematoma

6. Cellulite allo stadio iniziale

7. Drenaggio del braccio post mastectomia

8. Edemi venosi cronici diffusi

9. Pazienti allettati

Negli ultimi tempi la pressoterapia è stata utilizzata come adiuvante nel recupero post prestazione sportiva negli atleti di alto livello. Il razionale è che questa terapia permette di riassorbire liquidi e tossine senza necessità di sforzo muscolare, considerata la necessità di riposare dei muscoli già stressati dalla prestazione sportiva.

Ovviamente prima di sottoporsi ad un trattamento pressoterapico è fondamentale effettuare una corretta valutazione medica, perché alcune condizioni sconsigliano oppure controindicano chiaramente la presso terapia.

Fra queste ricordiamo:

1. Infiammazioni venose acute

2. Neoplasie maligne

3. Infiammazioni acute della pelle

4. Trombosi venosa profonda

5. Diabete

6. Occlusioni arteriose

7. Donne in gravidanza

Al paziente che si sottopone a pressoterapia non è richiesta una preparazione particolare. In base al tipo di patologia riscontrata la pressoterapia è una terapia importante e necessaria, tuttavia può comunque essere indispensabile utilizzare la compressione dell’arto affetto tramite l’uso di calze elastocompressive o bendaggi e prevedere una terapia farmacologica in base alle indicazioni del medico specialista.

Salute & Benessere è una rubrica medica a cura del dott. Accursio Miraglia.