Salute & Benessere. Le malattie reumatiche colpiscono 5 milioni di italiani: ecco come prevenirle

Prevenire le malattie reumatologiche, spesso invalidanti si può, secondo gli esperti alcuni fattori come il fumo, il sovrappeso e una dieta scorretta aumentano molto il rischio di esserne colpiti

Secondo il documento “La Prevenzione in Reumatologia” circa 5 milioni di italiani sono affetti da malattie reumatiche, che oltre a peggiorare lo stile di vita, hanno un forte impatto negativo sul Sistema Paese per via dei costi, oltre 4 miliardi di euro l’anno, per farmaci, ricoveri ospedalieri, riabilitazioni, perdita di produttività e pensionamenti anticipati.

La prevenzione rappresenta la prima barriera alla malattia. Una dieta sana, fare sport, non fumare, non bere alcolici, uniti a controlli periodici dell’igiene orale e delle infezioni, limita di molto il rischio di esserne colpiti.

La Società Italiana di Reumatologia (SIR) in occasione del 61° Congresso Nazionale della Società Scientifica a Rimini, .ha presentato il documento “La Prevenzione in Reumatologia”, nel quale viene riportato uno studio sulla prevenzione dell malattie reumatiche.

“Oltre 5 milioni di persone in Italia sono afflitte da una forma più o meno grave di malattia reumatologica – sottolinea Giandomenico Sebastiani, Presidente Nazionale SIR -.

L’osteoporosi colpisce più di 3,5 milioni di donne e nel 2022 ha causato oltre 89mila ospedalizzazioni per fratture del collo del femore tra gli anziani”.

“Vi sono poi i casi più severi e disabilitanti di malattia reumatologica che ammontano a oltre 734mila. . Continua Sebastiani – Oltre alla componente genetica delle malattie, eistono dei fattori di rischio individuali modificali sui quali intervenire, dal fumo, a una dieta troppo ricca di grassi animali, la tendenza alla sedentarietà, l’eccesso di peso, il sovraccarico articolare e alcune infezioni. Per esempio, una scarsa igiene orale è collegata all’artrite reumatoide e potrebbe favorire anche il lupus eritematoso sistemico o la sindrome di Sjogren. Ciò è dovuto ad alcuni batteri in grado di colonizzare la mucosa orale e le gengive e incentivare la produzione di autoanticorpi”.

“Gli stili di vita sani influiscono anche sul benessere dell’apparato muscolo-scheletrico – prosegue Andrea Doria, Presidente Eletto SIR -. Il fumo è il fattore ambientale più strettamente associato allo sviluppo di malattie reumatologiche immunomediate. Le sigarette influiscono su alcuni enzimi coinvolti nella patogenesi dell’artrite reumatoide e aumentano del 50% il rischio di lupus eritematoso sistemico. Sta emergendo il ruolo che il fumo può avere nelle miopatie infiammatorie idiopatiche o nella malattia di Sjögren”.

Infine Sebastiani conclude: “Avere un peso sano può aiutare a ridurre l’infiammazione. Lo sport poi favorisce la mobilità articolare, incrementa la massa muscolare, migliora la funzione immunitaria e riduce lo stress, riducendo il rischio o ritardando l’insorgenza di alcune malattie. Per questo come reumatologi lo consigliamo a tutti”.

Salute & Benessere è una rubrica medica a cadenza settimanale.