Salute & Benessere. Obesità e diabete: arriva “Tirzepatide”, un  nuovo farmaco a doppia azione che promette di fare perdere il 25% del peso

Il nuovo farmaco con un doppio meccanismo di azione promette di cambiare la vita delle persone che convivono con l’obesità e si aggiunge alla lista dei farmaci finora approvati per il trattamento non solo di pazienti diabetici, ma anche di pazienti che soffrono di condizioni di forte sovrappeso

Tirzepatide è un farmaco che appartiene alla famiglia del noto semaglutide, autorizzato in Italia è stato autorizzato recentemente con indicazioni specifiche per il trattamento del diabete di tipo 2 e per la gestione del peso corporeo. Il nuovo farmaco è disponibile all’interno di una sola specialità medicinale in forma di soluzione iniettabile e avente nome commerciale Mounjaro®.

Il nuovo farmaco che è disponibile su prescrizione medica in penne preriempite, agisce contro due meccanismi chiave alla base dell’obesità: attiva sia i recettori ormonali del GLP-1, (peptide glucagone-simile-1) sia quelli del GIP (polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente). Questa doppia azione si traduce in un aumento della secrezione di insulina a livello pancreatico, della sensibilità insulinica e in una riduzione dell’assunzione di cibo. A ciò si aggiungono i benefici diretti dell’azione su GIP: un’azione benefica a livello del tessuto adiposo, una riduzione dell’introito calorico e del senso di nausea.

Lo studio nel dettaglio

Tirzepatide è stata valutata in 1.032 adulti affetti da prediabete e obesità o sovrappeso per un periodo di trattamento di 176 settimane, seguito da un periodo senza trattamento di 17 settimane (193 settimane in totale). I risultati dell’analisi primaria a 72 settimane, dello studio di Fase III SURMOUNT-1, sono stati pubblicati dal New England Journal of Medicine nel 2022.

In un endpoint secondario dello studio triennale SURMOUNT-1, tirzepatide ha portato a una significativa riduzione del rischio di progressione del diabete di tipo 2 negli adulti con prediabete e obesità o sovrappeso alla settimana 176 (p<0,0001). Secondo una stima sull’efficacia, le dosi aggregate di tirzepatide hanno ottenuto risultati significativi, dimostrando una riduzione del rischio del 94% nella progressione al diabete di tipo 2 rispetto al placebo fino alla settimana 176. Secondo una stima del piano di trattamento le dosi aggregate di tirzepatide hanno ottenuto risultati significativi, dimostrando una riduzione del rischio del 94% nella progressione del diabete di tipo 2 rispetto al placebo fino alla settimana 176.

n un ulteriore endpoint secondario, tirzepatide (10 mg e 15 mg) ha portato a una diminuzione del peso statisticamente significativa rispetto al placebo negli adulti con prediabete e obesità o sovrappeso alla settimana 176 (p<0,001). Secondo una stima sull’efficacia, negli adulti che hanno assunto tirzepatide si è registrata una diminuzione media del peso del 15,4% (5 mg), 19,9% (10 mg) e 22,9% (15 mg) rispetto al placebo (2,1%) alla settimana 176. Secondo una stima del piano terapeutico, negli adulti che hanno assunto tirzepatide si è registrata una diminuzione media del peso del 12,3% 18,7% (10 mg) e 19,7% (15 mg) rispetto al placebo (1,3%) alla settimana 176.

Durante il periodo di follow-up di 17 settimane senza trattamento, negli adulti che hanno interrotto il farmaco si è registrato un aumento del peso e un leggero aumento della progressione verso il diabete di tipo 2, con una riduzione dell’88% (p<0,0001) del rischio di progressione verso il diabete di tipo 2 rispetto al placebo.

Il profilo complessivo di sicurezza e tollerabilità di tirzepatide durante lo studio è risultato coerente con i risultati primari dello studio SURMOUNT-1 a 72 settimane pubblicati in precedenza, così come altri studi clinici su tirzepatide per la gestione cronica del peso. Gli eventi avversi registrati sono stati prevalentemente di natura gastrointestinale e generalmente di gravità lieve o moderata: diarrea, nausea, costipazione e vomito.

Questi risultati principali forniscono evidenze di una riduzione del rischio di progressione verso il diabete di tipo 2 e del mantenimento a lungo termine della perdita di peso con tirzepatide negli adulti con prediabete e obesità o sovrappeso. I risultati dettagliati saranno presentati in una rivista peer-reviewed e presentati all’ObesityWeek 2024, che si terrà dal 3 al 6 novembre.

Attualmente tirzepatide in Italia è disponibile in classe CNN (classe C non negoziata). L’azienda produttrice ha fatto sapere che è attivamente impegnata nelle interlocuzioni con Aifa per rendere disponibile tirzepatide ai pazienti italiani a carico del servizio sanitario nazionale.