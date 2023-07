Salute & Benessere. Scoperto un farmaco che fa ricrescere i denti anche agli anziani,

Si tratta di una vera e propria rivoluzione in campo medico; un farmaco in grado di fare ricrescere i denti anche agli anziani. I primi test prenderanno il via in Giappone già dal 2024

Perdere i denti per qualsiasi motivo o solo per l’avanzare dell’età porta con se “effetti collaterali indesiderati” che peggiorano la qualità. Le difficoltà sono tante e non solo quella di limitare la possibilità di mangiare cose un tempo amate, va considerata anche il fattore estetico che può cambiare l’autostima delle persone. Fino ad oggi l’unico a risolvere questo problema – non definitivamente – è il dentista, ma oltre al problema dei costi, esiste un limite pratico su quello che può risolvere soprattutto negli anziani.

Adesso dal Giappone arriva l’annuncio di una rivoluzionaria scoperta. Un team di ricercatori del Dipartimento di Chirurgia Orale e Maxillofacciale dell’Università di Kyoto, che ha collaborato con i colleghi della Facoltà di Scienze Mediche dell’Università di Fukui, dell’Università di Osaka e di altri centri nipponici, ha annunciato di aver messo a punto una terapia farmacologia in grado di far ricrescere i denti. Il medicinale, attualmente in fase sperimentale, è stato testato su modelli animali, dimostrandosi estremamente efficace. Il prossimo passo sarà quello dei test sull’uomo, che prenderanno il via a partire dal mese di luglio del 2024.

Nelle sue prime fasi il trattamento sarà destinato ai giovani pazienti affetti da anodontia, condizione genetica e congenita che determina l’assenza parziale o completa dei denti. Successivamente i ricercatori si dicono convinti che il medicinale possa trovare applicazione anche in altri casi. Gli scienziati, che hanno visto i risultati del proprio studio pubblicati sulle pagine della rivista Science Advances, e di recente anche su ScienceDirect, ritengono si possa “sbloccare” una terza generazione di denti “geneticamente dormiente”, ma comunque presente nel Dna dell’essere umano. Il trattamento consentirà all’uomo di sviluppare, all’occorrenza, nuovi set di denti… un po’ come avviene negli squali.

L’esistenza genetica di un terzo set di denti era nota da tempo, evidenziano gli scienziati. In alcuni soggetti, affetti da iperdontia, la stessa si sviluppa autonomamente. “L’idea di far crescere nuovi denti – ha commentato il responsabile dell’equipe congiunta, il professor Katsu Takahashi, a capo del Medical Research Institute Kitano Hospital di Osaka – è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato. Ero fiducioso che sarei stato in grado di realizzarlo”. Se tutto andrà secondo i piani si dovranno comunque attendere degli anni. Secondo Takahashi almeno un decennio.

Lo studio ufficiale:

Anti–USAG-1 therapy for tooth regeneration through enhanced BMP signaling