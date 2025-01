Salute & Benessere. Studio: i latticini riducono rischi tumore al colon, l’alcol lo aumenta 

Il consumo di latticini e in generale alimenti contenenti calcio sembrano proteggere dal rischio di contrarre il tumore al colon, al contrario, gli alcolici potrebbero aumentarlo

Sono queste le conclusioni di uno studio pubblicato su Nature Communications, condotto da ricercatori dell’Università di Oxford. I ricercatori hanno esaminato i dati di 542.778 donne del Regno Unito di mezza età che hanno compilato questionari sulla dieta, specificando l’assunzione di 97 fattori alimentari.

Il calcio, secondo lo studio, è risultato un fattore protettivo, potenzialmente grazie al suo ruolo nel legare gli acidi biliari intestinali. Ogni 300 milligrammi di calcio in più al giorno (un bicchiere di latte) riduce il rischio del 17%. Una ulteriore analisi ha rivelato che gli individui con varianti genetiche legate a un maggiore consumo di latte presentavano un rischio di cancro del colon-retto inferiore del 40% per ogni 200 grammi di latte consumato quotidianamente.

Risultati opposti per l’alcol e le carni rosse/lavorate, che hanno confermato la loro classificazione come agenti cancerogeni. Il consumo di alcolici è stato associato ad un aumento del rischio di cancro del colon-retto, con un aumento del 15% per ogni 20 grammi di alcol consumati al giorno (circa due drink). Il consumo di carni rosse e lavorate è stato associato invece ad un aumento del rischio dell’8% per ogni 30 grammi in più al giorno (una singola fetta di pancetta).

Lo studio inoltre collega diversi cereali, frutta e nutrienti a un rischio ridotto. Ad esempio, il consumo di 20 grammi di cereali integrali al giorno (mezza fetta di pane integrale) si associa a un rischio inferiore del 10%. Una mela al giorno (5 grammi di fibre) riduce il rischio dell’8%; l’aggiunta di 200 grammi di frutta del 10%. Il consumo quotidiano di verdure a foglia verde (se si arriva ad assumere 100 microgrammi di folato) si associa a un rischio inferiore del 12%. Infine, una maggiore assunzione di vitamina C (100 milligrammi, ovvero la quantità contenuta in un’arancia) riduce del 10% la probabilità di sviluppare il cancro del colon-retto.

Salute & Benessere è una rubrica medica a cadenza settimanale.