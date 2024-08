Salute & Benessere. Studio Usa: tumori in aumento nella fascia tra i 30 ai 60 anni. Gli studiosi “non sanno perché”

I cosiddetti Millennial, cioè i nati tra il 1986 e il 1995, e la Generazione X, ovvero i nati tra il 1965 e il 1985, hanno maggiori probabilità di sviluppare 17 forme di cancro rispetto alla generazione dei Baby Boomer del Secondo Dopoguerra

Sono le conclusioni di uno studio condotto su decine di milioni di diagnosi, secondo il quale le nuove generazioni corrono un rischio maggiore di contrarre quasi una ventina di tumori diversi rispetto alle generazioni che le hanno precedute. Tra i 17 tipi di tumore individuati nello studio pubblicato sulla rivista The Lancet Public Health, rientrano alcune delle forme più letali, come il cancro al colon, al pancreas e al fegato. L’aspetto più allarmate di questa ricerca è che gli scienziati non sanno cosa si celi dietro questo aumento e tra i fattori responsabili almeno in parte si limitano ad indicare l’obesità e il consumo eccessivo di alcolici. Ma l’aumento dei casi di tumore tra le nuove generazioni che minaccia di invertire decenni di progressi nella lotta alla malattia, riguarda anche persono non obese e che non fanno uso di alcol.

Gli studiosi prevedono che le diagnosi si raddoppieranno quasi dal 2020 al 2050 e ci sono segnali che i tassi di mortalità stanno iniziando a stabilizzarsi ed inoltre affermano che il crescente peso del cancro impedirà a una moltitudine di persone di contribuire all’economia statunitense, provocando un aumento della disoccupazione, un rallentamento della crescita e un aumento vertiginoso dei costi sanitari. Questo potrebbe innescare un circolo vizioso in cui una salute precaria causa difficoltà economiche, contribuendo a un ulteriore peggioramento della salute dovuto alla mancanza di accesso alle cure.

“L’aumento dei tassi di cancro nella fascia di popolazione più giovane indica cambiamenti generazionali nel rischio di sviluppare il tumore e spesso funge da indicatore precoce del futuro onere del cancro nel Paese”, commenta Ahmedin Jemal, autore principale dello studio e vicepresidente senior del Dipartimento di scienze della sorveglianza e dell’equità sanitaria dell’American Cancer Society. “Senza interventi efficaci a livello di popolazione, e poiché il rischio più elevato nelle generazioni più giovani si trasmette con l’invecchiamento degli individui, in futuro – continua – potrebbe verificarsi un aumento generale dell’incidenza del cancro, arrestando o invertendo decenni di progressi nella lotta contro la malattia. I dati evidenziano la necessità critica di identificare e affrontare i fattori di rischio sottostanti nelle popolazioni della Generazione X e dei Millennial per aggiornare le strategie di prevenzione”.

I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 23 milioni di pazienti a cui sono state diagnosticate 34 forme di cancro in un periodo di 20 anni. I pazienti avevano un’età compresa tra i 25 e gli 84 anni e sono stati suddivisi in coorti in base al loro anno di nascita, dal 1920 al 1990. Ebbene, dai risultati è emerso che la Generazione X ei Millennial avevano fino a tre volte più probabilità di sviluppare diverse forme di cancro rispetto ai boomer. Tra queste rientravano il cancro colorettale, che è in rapido aumento negli adulti sotto i 50 anni.

Inoltre mentre i tassi di cancro sono diminuiti tra gli anziani, l’incidenza nei pazienti più giovani è aumentata per nove tipi di cancro, tra cui il tumore al seno, all’utero, al colon-retto, alle ovaie e ai testicoli. Sebbene parte dell’aumento potrebbe essere dovuto anche a un maggior numero di screening e ai progressi diagnostici, il nuovo studio dimostra che anche l’aumento di fattori legati allo stile di vita, come l’obesità e il consumo di alcol, potrebbe essere in parte responsabile.

I ricercatori sottolineano che tra gli adulti di età compresa tra i 25 e 49 anni, sono stati osservati “aumenti più rapidi nei tassi di incidenza” dei tumori del pancreas, dell’intestino tenue, dei reni e delle pelvi, tutti collegati all’obesità e all’alcol. La tassi di mortalità sono aumentati anche tra i pazienti più giovani per tumori al fegato, all’utero, alla cistifellea, ai testicoli e al colon-retto. “Questi risultati si aggiungono alle crescenti prove dell’aumento del rischio di cancro nelle generazioni successive ai Baby Boomer, ampliando i precedenti sul cancro del colon-retto a esordio precoce e su alcuni tumori associati all’obesità, per comprendere una gamma più ampia di tipi di cancro”, commenta Hyuna Sung, autrice principale dello studio e responsabile scientifico senior della sorveglianza e dell’equità sanitaria presso l’American Cancer Society.

