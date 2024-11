Salute & Benessere. Tumori: identificato il meccanismo che sviluppa le metastasi cerebrali

Uno studio che misura la distanza di una proteina, rappresenta un passo avanti nella lotta ai tumori le cui ricadute possono avere una grande portata per prevenzione e cure

Il progetto di ricerca europeo Rise-Brain, al quale hanno preso parte anche due specialisti della Città della Salute e dell’Università del capoluogo piemontese, ha portato all’identificazione di uno dei meccanismi che contribuiscono alla formazione delle metastasi cerebrali.

Le ricadute possono essere di grande portata: il perfezionamento delle prognosi, la scelta dei percorsi terapeutici e l’approfondimento di nuovi approcci legati all’immunoterapia sono alcuni degli esempi. È una proteina chiamata Timp1, o meglio ancora il suo comportamento, a concentrare l’attenzione dei ricercatori. Il punto di partenza è stata la valutazione di modelli derivati da campioni di metastasi cerebrali di pazienti affetti da tumori ad elevata incidenza (prevalentemente di origine polmonare e mammaria).

Si è cercato di indagare sul ‘sistema’ che blocca la risposta immunitaria, permettendo alla formazione cancerosa di continuare a svilupparsi. I sospetti si sono appuntati sull’interazione fra un gruppo specifico di cellule cerebrali, le astrociti, e un sottogruppo di linfociti citotossici. E il colpevole, per così dire, è la Timp1, che di questa interazione, secondo gli studiosi, è un “elemento fondamentale”.

“Le metastasi cerebrali – spiegano dalla Città della Salute – sono molto frequenti in alcuni tipi di tumori e sono associate a un decorso particolarmente aggressivo. In quelli polmonari possono interessare fino al 30% dei pazienti. L’immunoterapia è stata una rivoluzione che ha consentito miglioramenti significativi nelle prognosi anche in fase avanzata della malattia, ma i risultati, fino ad oggi, restavano variabili e difficilmente prevedibili nel singolo caso”. Almeno due, adesso, sono le strade che si aprono di fronte a questa scoperta.

Lo studio ha dimostrato che è possibile misurare la quantità di Timp1 a livello del liquor, un liquido circolante a livello cerebrale e nel midollo spinale: un prelievo liquorale, relativamente semplice e poco invasivo, dovrebbe quindi permettere di identificare i pazienti con maggiore probabilità di rispondere al trattamento attraverso un approccio di biopsia liquida. Inoltre il meccanismo che stoppa la controreazione immunitaria potrà diventare un bersaglio per nuovi approcci di immunoterapia capaci di controllare la progressione del tumore.

Alla ricerca, i cui esiti sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Cancer Discovery, hanno lavorato da Torino il professor Luca Bertero, del dipartimento di Scienze mediche dell’Ateneo subalpino, e la dottoressa Alessia Pellerino, dell’ospedale Molinette. Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute, parla di “scoperta importantissima che potrà dare una svolta nelle terapie delle metastasi cerebrali”.